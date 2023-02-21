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Лебедев Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1879

Жена: Лебедева Дарья

Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Аксакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Дарья

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Лебедев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Лебедева Дарья

Бракосочетание
Между 1886 и 1889

Жена: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Лебедев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Лебедева Дарья

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Лебедев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Лебедев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Лебедев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Лебедева Ольга Михайлович

Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Вязьмитинова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
С 1900 по 1905
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Лебедева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Лебедев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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