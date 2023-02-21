Лебедев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1879
Жена: Лебедева Дарья
Рождение ребёнка
14.04.1880
Дочь: Аксакова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Лебедева Дарья
Бракосочетание
Между 1886 и 1889
Жена: Вашкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Лебедев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Лебедева Дарья
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Лебедев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Лебедев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Лебедева Ольга Михайлович
Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Вязьмитинова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна
Работа или профессия
С 1900 по 1905
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Лебедева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Лебедев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Вашкова Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно