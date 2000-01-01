Лебедева (Троицкая) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Троицкая) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1886 и 1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1879

Муж: Лебедев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Аксакова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Лебедев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Лебедев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич

Смерть
Между 1886 и 1889
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