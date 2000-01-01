Лебедева (Троицкая) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1886 и 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1879
Рождение ребёнка
14.04.1880
Дочь: Аксакова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Лебедев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил Николаевич
Смерть
Между 1886 и 1889