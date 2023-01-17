Крживицкий Николай Вячеславович
Место рождения
Дата рождения09.05.1887 ст.
Дата смерти24.02.1913 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1887 ст.
Образование
Между 1898 и 1903
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Образование
С 01.09.1903 по 25.08.1905 ст.
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
С ?.12.1905 по 1913
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
24.02.1913 ст.
Бакунино, Коломенский, Московская область