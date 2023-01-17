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Крживицкий Николай Вячеславович

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Место рождения

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

09.05.1887 ст.

Дата смерти

24.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1887 ст.

Отец: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мать: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Образование
Между 1898 и 1903
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Образование
С 01.09.1903 по 25.08.1905 ст.
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
С ?.12.1905 по 1913
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
24.02.1913 ст.
Бакунино, Коломенский, Московская область
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