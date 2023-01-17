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Крживицкий Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1906

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич

Мать: Крживицкая Гонората Викентьевна

Бракосочетание
09.05.1885 ст.

Жена: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Страхова Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1885 по 1903
Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.05.1887 ст.

Сын: Крживицкий Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.04.1889

Сын: Крживицкий Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крживицкая Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крживицкий Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна

Мосальск, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1906
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