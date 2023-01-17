Крживицкий Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1885 ст.
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Страхова Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна
Работа или профессия
С 1885 по 1903
Рождение ребёнка
09.05.1887 ст.
Сын: Крживицкий Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1889
Сын: Крживицкий Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крживицкая Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крживицкий Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Крживицкая Мария Ивановна
Смерть
Около 1906