Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1806 ст.
Рождение ребёнка
29.06.1862 ст.
Сын: Крживицкий Павел Михайлович
Мать ребёнка: Крживицкая Гонората Викентьевна
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Асуне, Asūnes pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крживицкий Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Крживицкая Гонората Викентьевна
Смерть
Неизвестно