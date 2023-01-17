Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

03.10.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1806 ст.

Отец: Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович

Мать: Крживицкая Иоанна

Рождение ребёнка
29.06.1862 ст.

Сын: Крживицкий Павел Михайлович

Мать ребёнка: Крживицкая Гонората Викентьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крживицкая Гонората Викентьевна

Асуне, Asūnes pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Крживицкая Гонората Викентьевна

Смерть
Неизвестно
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