Крживицкая (Войткевич) Иоанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крживицкая (Войткевич) Иоанна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1806 ст.

Сын: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич

Отец ребёнка: Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович

Рождение ребёнка
06.10.1812 ст.

Сын: Крживицкий Иосиф Антон Савельевич

Отец ребёнка: Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович

Смерть
Неизвестно
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