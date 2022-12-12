Крживицкая (Войткевич) Иоанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1806 ст.
Сын: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич
Отец ребёнка: Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович
Рождение ребёнка
06.10.1812 ст.
Сын: Крживицкий Иосиф Антон Савельевич
Отец ребёнка: Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович
Смерть
Неизвестно