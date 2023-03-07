Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович
Место рождения
Дата рождения20.08.1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1806 ст.
Сын: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич
Мать ребёнка: Крживицкая Иоанна
Рождение ребёнка
06.10.1812 ст.
Сын: Крживицкий Иосиф Антон Савельевич
Мать ребёнка: Крживицкая Иоанна
Смерть
Неизвестно