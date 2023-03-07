Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крживицкий Савелий Фаддей Казимирович

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Место рождения

Пуша, Pušas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

20.08.1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пуша, Pušas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
03.10.1806 ст.

Сын: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич

Мать ребёнка: Крживицкая Иоанна

Рождение ребёнка
06.10.1812 ст.

Сын: Крживицкий Иосиф Антон Савельевич

Мать ребёнка: Крживицкая Иоанна

Смерть
Неизвестно
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