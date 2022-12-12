Крживицкая (Гущова) Гонората Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1862 ст.
Сын: Крживицкий Павел Михайлович
Отец ребёнка: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Асуне, Asūnes pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крживицкий Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич
Смерть
Неизвестно