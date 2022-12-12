Крживицкая (Гущова) Гонората Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крживицкая (Гущова) Гонората Викентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1862 ст.

Сын: Крживицкий Павел Михайлович

Отец ребёнка: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич

Асуне, Asūnes pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крживицкий Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Крживицкий Михаил (Михал) Савельевич

Смерть
Неизвестно
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