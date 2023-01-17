Страхова Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова Марина Александровна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

29.04.1910 ст.

Дата смерти

08.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1910 ст.

Отец: Страхов Александр Петрович

Мать: Страхова Ольга Вячеславовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Крещение
1910
Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1911 по 1913
Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1913
Бакунино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Страхова Наталия Эдгардовна

Отец ребёнка: Салмин Эдгар Фридрих

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1938

Дочь: Страхова Ольга Эдгардовна

Отец ребёнка: Салмин Эдгар Фридрих

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салмин Эдгар Фридрих

Смерть
08.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
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