Страхова Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения29.04.1910 ст.
Дата смерти08.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1910 ст.
Крещение
1910
Место жительства
С 1911 по 1913
Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1913
Бакунино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Страхова Наталия Эдгардовна
Отец ребёнка: Салмин Эдгар Фридрих
Рождение ребёнка
24.03.1938
Дочь: Страхова Ольга Эдгардовна
Отец ребёнка: Салмин Эдгар Фридрих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салмин Эдгар Фридрих
Смерть
08.01.1982