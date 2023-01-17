Салмин (Рамма) Эдгар Фридрих
Место рождения
Дата рождения13.08.1906 ст.
Дата смерти05.02.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1906 ст.
Место жительства
С 1915 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1920
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование
С 1920 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1923
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
С 1923 по 1937
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Страхова Наталия Эдгардовна
Мать ребёнка: Страхова Марина Александровна
Рождение ребёнка
24.03.1938
Дочь: Страхова Ольга Эдгардовна
Мать ребёнка: Страхова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область