Салмин (Рамма) Эдгар Фридрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмин (Рамма) Эдгар Фридрих

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

13.08.1906 ст.

Дата смерти

05.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1906 ст.

Отец: Салминьш Эдуард Фридрих Роберт

Мать: Финарти Каролина (Лина) Мария Михайловна

Рига, Rīga
Место жительства
С 1915 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1920
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Образование
С 1920 по 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1922 по 1923
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
С 1923 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Страхова Наталия Эдгардовна

Мать ребёнка: Страхова Марина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1938

Дочь: Страхова Ольга Эдгардовна

Мать ребёнка: Страхова Марина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Марина Александровна

Смерть
05.02.1937
Бутово, Ленинский муниципальный район, Московская область
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