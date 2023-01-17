Страхова Ольга Эдгардовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1938
Дата смерти06.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938
Отец: Салмин Эдгар Фридрих
Бракосочетание
Около 1960
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
07.01.1983
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.01.1994