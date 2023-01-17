Страхова Ольга Эдгардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова Ольга Эдгардовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.03.1938

Дата смерти

06.01.1994

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938

Отец: Салмин Эдгар Фридрих

Мать: Страхова Марина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1960

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
07.01.1983

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.01.1994
Москва, город федерального значения Москва
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