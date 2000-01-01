рабочий посёлок Исса, рабочий посёлок Исса, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Исса

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Исса Иссинской волости Инсарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2885.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
394Исса (Иса, Спасское), с. вл.при рч. Иссе.35станов. кварт.50617972015Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарок 3. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Исская волость
222. Спасское (Исса, Нарышкино), село бывшее владельческое, при речке Иссе, дворов 507, жителей 3652, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Исинская волость
село Исса
Пензенская губерния, Инсарский уезд
село Исса

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
13297Иссараб.посёлок53°52'44°51'N-38-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Исса
56626151051рп Иссарабочий поселок
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