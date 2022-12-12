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Страхова Ксения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Между 1870 и 1895
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.

Сын: Страхов Иван Петрович

Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
До 1871 ст.

Муж: Страхов Пётр Галактионович

Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.

Сын: Страхов Николай Петрович

Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.

Сын: Страхов Александр Петрович

Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.04.1880 ст.

Дочь: Страхова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.

Сын: Страхов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1884 ст.

Дочь: Страхова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.

Дочь: Страхова Наталия Петровна

Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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