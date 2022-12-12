Страхова Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Между 1870 и 1895
Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.
Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович
Бракосочетание
До 1871 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович
Рождение ребёнка
15.02.1879 ст.
Сын: Страхов Александр Петрович
Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович
Рождение ребёнка
21.04.1880 ст.
Дочь: Страхова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.
Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович
Рождение ребёнка
10.11.1884 ст.
Дочь: Страхова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.
Дочь: Страхова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Страхов Пётр Галактионович
Смерть
Неизвестно