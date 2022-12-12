Страхов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения17.09.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876 ст.
Работа или профессия
С 1899 по 1901
Образование
По 1899
Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
С 12.03.1901 по ?.04.1930
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Быкова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Страхова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Арест
1921
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Арест
09.04.1930
Смерть
Неизвестно