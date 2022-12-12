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Страхов Николай Петрович

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Место рождения

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.09.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876 ст.

Отец: Страхов Пётр Галактионович

Мать: Страхова Ксения Яковлевна

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1899 по 1901
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Образование
По 1899
Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
С 12.03.1901 по ?.04.1930
Изьялово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Быкова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Изьялово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Страхова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Изьялово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Арест
1921
Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Арест
09.04.1930
Изьялово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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