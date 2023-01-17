город Мещовск, город Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Мещовск

Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Города
8МЕЩОВСК (МЕЩЕРСК). Уездный.По обеим сторонам рч. Туреи, при слиянии с ррч. Серебрянкою и Фитивишкою.91869¾50223992942Церквей православных 5. Училищ 3: уездное, приходское и женское первоначальное. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 3. Еженедельные базары. Заводов 4.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Мещовский район
10344Мещовскгород54°19'35°17'N-36-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Мещовский муниципальный район, Городское поселение город Мещовск
29627101001г Мещовскгород
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