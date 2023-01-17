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Страхов Сергей Петрович

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Место рождения

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1882 ст.

Отец: Страхов Пётр Галактионович

Мать: Страхова Ксения Яковлевна

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 15.09.1903 по 27.09.1907 ст.
Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Образование
По 1903
Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Между 1907 и 1913
Мокрое, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1914 по 1915
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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