Страхов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1882 ст.
Работа или профессия
С 15.09.1903 по 27.09.1907 ст.
Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Образование
По 1903
Калуга, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Между 1907 и 1913
Мокрое, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1914 по 1915
Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно