Асанович Сулейман Хасеневич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1925
Сын: Асанович Иван Сулейманович
Мать ребёнка: Асанович Халима Хасеновна
Рождение ребёнка
21.01.1926
Дочь: Адамович Елена Сулеймановна
Мать ребёнка: Асанович Халима Хасеновна
Место жительства
Неизвестно
Крулевщина, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черница, Лепельский район, Витебская область
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область