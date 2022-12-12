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Асанович Сулейман Хасеневич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Асанович Хасень Александрович

Мать: Асанович Айша Сулеймановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Асанович Иван Сулейманович

Мать ребёнка: Асанович Халима Хасеновна

Рождение ребёнка
21.01.1926

Дочь: Адамович Елена Сулеймановна

Мать ребёнка: Асанович Халима Хасеновна

Место жительства
Неизвестно
Крулевщина, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанович Халима Хасеновна

Место жительства
Неизвестно
Черница, Лепельский район, Витебская область
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
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