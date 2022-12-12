город Мядель, город Мядель, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Мядель

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Мядельская волость
87. Новый Мядель, местечко бывшее государственное, при озере Мястра, Нарочь и Воторино, дворов 95, жителей 713, церковь православная, костел, синильня, часовня, богадельн Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район
г Мядель7065

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район
г. Мядель1520
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