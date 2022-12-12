Мядель
Мядельский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
87. Новый Мядель, местечко бывшее государственное, при озере Мястра, Нарочь и Воторино, дворов 95, жителей 713, церковь православная, костел, синильня, часовня, богадельн Показать все
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Мядель7065
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Мядель1520