Асанович (Гембицкая) Халима Хасеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанович (Гембицкая) Халима Хасеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Асанович Иван Сулейманович

Отец ребёнка: Асанович Сулейман Хасеневич

Рождение ребёнка
21.01.1926

Дочь: Адамович Елена Сулеймановна

Отец ребёнка: Асанович Сулейман Хасеневич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанович Сулейман Хасеневич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Амбросовичи, Глубокский район, Витебская область
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