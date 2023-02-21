Асанович (Гембицкая) Халима Хасеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Асанович Иван Сулейманович
Отец ребёнка: Асанович Сулейман Хасеневич
Рождение ребёнка
21.01.1926
Дочь: Адамович Елена Сулеймановна
Отец ребёнка: Асанович Сулейман Хасеневич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Амбросовичи, Глубокский район, Витебская область