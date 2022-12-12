Асанович Хасень Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1924
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Асанович Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1894
Дочь: Хасеневич Улима Хасеневна
Мать ребёнка: Асанович Айша Сулеймановна
Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Асанович Сулейман Хасеневич
Мать ребёнка: Асанович Айша Сулеймановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Асанович Айша Сулеймановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924
Крулевщина, Докшицкий район, Витебская область
Похороны
1924
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область