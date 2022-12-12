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Асанович Хасень Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Асанович Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1894

Дочь: Хасеневич Улима Хасеневна

Мать ребёнка: Асанович Айша Сулеймановна

Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Асанович Сулейман Хасеневич

Мать ребёнка: Асанович Айша Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанович Юзеф Хасеневич

Мать ребёнка: Асанович Айша Сулеймановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанович Айша Сулеймановна

Смерть
1924
Крулевщина, Докшицкий район, Витебская область
Похороны
1924
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
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