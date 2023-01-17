Асанович Айша Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанович Айша Сулеймановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сулейман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1894

Дочь: Хасеневич Улима Хасеневна

Отец ребёнка: Асанович Хасень Александрович

Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Асанович Сулейман Хасеневич

Отец ребёнка: Асанович Хасень Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асанович Юзеф Хасеневич

Отец ребёнка: Асанович Хасень Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанович Хасень Александрович

Смерть
Неизвестно
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