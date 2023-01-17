Асанович Айша Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сулейман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1894
Дочь: Хасеневич Улима Хасеневна
Отец ребёнка: Асанович Хасень Александрович
Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Асанович Сулейман Хасеневич
Отец ребёнка: Асанович Хасень Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асанович Хасень Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно