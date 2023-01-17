Хасеневич (Асанович) Улима Хасеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасеневич (Асанович) Улима Хасеневна

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Место рождения

Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область

Дата рождения

03.08.1894

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894

Отец: Асанович Хасень Александрович

Мать: Асанович Айша Сулеймановна

Нестеровщина, Докшицкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
08.01.1930

Дочь: Мейшутович Айша Александровна

Отец ребёнка: Хасеневич Александр Исманович

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хасеневич Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Хасеневич Александр Исманович

Место жительства
Неизвестно
Крулевщина, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасеневич Александр Исманович

Место жительства
Неизвестно
Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасеневич Константин Александрович

Отец ребёнка: Хасеневич Александр Исманович

Смерть
1989
Поставы, Поставский район, Витебская область
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