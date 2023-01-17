Хасеневич (Асанович) Улима Хасеневна
Место рождения
Дата рождения03.08.1894
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894
Рождение ребёнка
08.01.1930
Дочь: Мейшутович Айша Александровна
Отец ребёнка: Хасеневич Александр Исманович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хасеневич Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Хасеневич Александр Исманович
Место жительства
Неизвестно
Крулевщина, Докшицкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасеневич Константин Александрович
Отец ребёнка: Хасеневич Александр Исманович
Смерть
1989
Поставы, Поставский район, Витебская область