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Хасеневич Александр Исманович

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Место рождения

Илья, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

10.09.1890

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1890

Отец: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Мать: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Илья, Вилейский район, Минская область
Осуждение
1929
Вилейка, Вилейский район, Минская область
был в повятовой тюрьме
Рождение ребёнка
08.01.1930

Дочь: Мейшутович Айша Александровна

Мать ребёнка: Хасеневич Улима Хасеневна

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хасеневич Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Хасеневич Улима Хасеневна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасеневич Улима Хасеневна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасеневич Константин Александрович

Мать ребёнка: Хасеневич Улима Хасеневна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасеневич Фаина Александровна

Мать ребёнка: Хасеневич Зульфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасеневич Тамара Александровна

Мать ребёнка: Хасеневич Зульфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасеневич Зульфия

Смерть
1972
Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
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