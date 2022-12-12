Хасеневич Александр Исманович
Место рождения
Дата рождения10.09.1890
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1890
Осуждение
1929
Вилейка, Вилейский район, Минская область
был в повятовой тюрьме
Рождение ребёнка
08.01.1930
Дочь: Мейшутович Айша Александровна
Мать ребёнка: Хасеневич Улима Хасеневна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хасеневич Иосиф Александрович
Мать ребёнка: Хасеневич Улима Хасеневна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасеневич Константин Александрович
Мать ребёнка: Хасеневич Улима Хасеневна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасеневич Фаина Александровна
Мать ребёнка: Хасеневич Зульфия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасеневич Тамара Александровна
Мать ребёнка: Хасеневич Зульфия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хасеневич Зульфия
Смерть
1972