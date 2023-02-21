Хасеневич Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасеневич Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасеневич Александр Исманович

Мать: Хасеневич Зульфия

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Канапацкая София Александровна

Отец ребёнка: Мухля Александр Амуратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якуб (Куба)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухля Александр Амуратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухля Амурат Александрович

Отец ребёнка: Мухля Александр Амуратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухля Александр Амуратович

Смерть
Неизвестно
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