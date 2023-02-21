Хасеневич Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хасеневич Александр Исманович
Мать: Хасеневич Зульфия
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Канапацкая София Александровна
Отец ребёнка: Мухля Александр Амуратович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якуб (Куба)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухля Александр Амуратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухля Амурат Александрович
Отец ребёнка: Мухля Александр Амуратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно