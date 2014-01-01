Мухля Александр Амуратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухля Александр Амуратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Канапацкая София Александровна

Мать ребёнка: Хасеневич Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасеневич Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухля Амурат Александрович

Мать ребёнка: Хасеневич Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасеневич Тамара Александровна

Смерть
Неизвестно
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