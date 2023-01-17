Хасеневич Розалия Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасеневич Розалия Сулеймановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сулейман

Мать: Айша

Рождение ребёнка
10.09.1890

Сын: Хасеневич Александр Исманович

Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Илья, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Хасеневич Сулейман Есьманович

Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хасеневич Мустафа Исманович

Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедь Айша Исмановна

Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Галина Исмановна

Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасеневич Халиль Исманович

Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

Смерть
1943
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