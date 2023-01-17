Хасеневич Розалия Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1890
Сын: Хасеневич Александр Исманович
Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович
Илья, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Хасеневич Сулейман Есьманович
Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хасеневич Мустафа Исманович
Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедь Айша Исмановна
Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Галина Исмановна
Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасеневич Халиль Исманович
Отец ребёнка: Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович
Смерть
1943