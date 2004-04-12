Мейшутович (Хасеневич) Айша Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Хасеневич) Айша Александровна

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Место рождения

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

08.01.1930

Дата смерти

12.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1930

Отец: Хасеневич Александр Исманович

Мать: Хасеневич Улима Хасеневна

Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
29.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мейшутович Александр Хасеневич

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.07.1958

Сын: Мейшутович Александр Александрович

Отец ребёнка: Мейшутович Александр Хасеневич

Поставы, Поставский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Александр Хасеневич

Поставы, Поставский район, Витебская область
Смерть
12.04.2004
Поставы, Поставский район, Витебская область
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
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