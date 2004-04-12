Мейшутович (Хасеневич) Айша Александровна
Место рождения
Дата рождения08.01.1930
Дата смерти12.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1930
Рождение ребёнка
29.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мейшутович Александр Хасеневич
Рождение ребёнка
27.07.1958
Сын: Мейшутович Александр Александрович
Отец ребёнка: Мейшутович Александр Хасеневич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2004
Похороны
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область