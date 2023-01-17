Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1866

Дата смерти

06.03.1929

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1866

Отец: Хасеневич Сапар Асанович

Мать: Хасеневич Ева

Рождение ребёнка
10.09.1890

Сын: Хасеневич Александр Исманович

Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Илья, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Хасеневич Сулейман Есьманович

Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Место жительства
1904
Крайск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Хасеневич Мустафа Исманович

Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасеневич Бронислав Исманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедь Айша Исмановна

Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасеневич Халиль Исманович

Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Галина Исмановна

Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна

Смерть
06.03.1929
Микулино, Вилейский район, Минская область
Похороны
1929
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
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