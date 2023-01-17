Хасеневич Есман (Есьмон) Сапарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1866
Дата смерти06.03.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1866
Отец: Хасеневич Сапар Асанович
Мать: Хасеневич Ева
Рождение ребёнка
10.09.1890
Сын: Хасеневич Александр Исманович
Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна
Илья, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1895
Сын: Хасеневич Сулейман Есьманович
Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна
Место жительства
1904
Крайск, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хасеневич Мустафа Исманович
Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасеневич Бронислав Исманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедь Айша Исмановна
Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасеневич Халиль Исманович
Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Галина Исмановна
Мать ребёнка: Хасеневич Розалия Сулеймановна
Смерть
06.03.1929
Микулино, Вилейский район, Минская область
Похороны
1929
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область