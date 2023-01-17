Докшицы
Докшицкий район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
213. Докшицы, заштатный город, волостное правление 2 ц. пр. ц. р.-к., каплица, лавки, 4 постоялых двора. В 15 верстах — усадьба 3амошье, церковь римско-католическая
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Докшицы, им. (Длужневского), жит. 48 (28 м. 20 ж.), дес. 304, у. гор. 77 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Докшицы, им. (Микульского), жит. 27 (17 м. 10 ж.), дес. 400, у. гор. 77 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Докшицы4340734 от С.-Петербурга935 от Москвы182 от МинскаПоказать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Докшицы6628
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Докшицы1875