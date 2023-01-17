город Докшицы, город Докшицы, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Докшицы

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Довшицкая волость
213. Докшицы, заштатный город, волостное правление 2 ц. пр. ц. р.-к., каплица, лавки, 4 постоялых двора. В 15 верстах — усадьба 3амошье, церковь римско-католическая

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Порплищская волость
Докшицы, им. (Длужневского), жит. 48 (28 м. 20 ж.), дес. 304, у. гор. 77 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Докшицы, им. (Микульского), жит. 27 (17 м. 10 ж.), дес. 400, у. гор. 77 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд
Докшицы4340734 от С.-Петербурга935 от Москвы182 от Минска
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район
г Докшицы6628

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район
г. Докшицы1875
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