Адамович (Асанович) Елена Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1926
Дата смерти21.02.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адамович Яков (Куба) Александрович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Адамович Яков (Куба) Александрович
Смерть
21.02.2010
Бракосочетание
2013
Мядель, Мядельский район, Минская область