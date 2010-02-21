Адамович (Асанович) Елена Сулеймановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамович (Асанович) Елена Сулеймановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1926

Дата смерти

21.02.2010

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926

Отец: Асанович Сулейман Хасеневич

Мать: Асанович Халима Хасеновна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адамович Яков (Куба) Александрович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Адамович Яков (Куба) Александрович

Смерть
21.02.2010
Бракосочетание
2013

Муж: Адамович Яков (Куба) Александрович

Мядель, Мядельский район, Минская область
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