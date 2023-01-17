Асанович Иван Сулейманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанович Иван Сулейманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Асанович Сулейман Хасеневич

Мать: Асанович Халима Хасеновна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асанович Миня

Смерть
1975
Мицкунай, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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