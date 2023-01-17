Асанович Иван Сулейманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асанович Миня
Смерть
1975
Мицкунай, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis