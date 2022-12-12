Погудина (Муравьева) Анна (Акулина) Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти08.02.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Муравьев Трофим
Мать: Муравьева Евдокия
Рождение ребёнка
?.10.1915
Сын: Погудин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
02.10.1920
Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.10.1923
Сын: Погудин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.02.1926
Дочь: Погудина Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
10.03.1928
Дочь: Панина Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.09.1930
Дочь: Фёдорова Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1933
Дочь: Кудрявцева Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1972