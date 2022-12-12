Погудина (Муравьева) Анна (Акулина) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудина (Муравьева) Анна (Акулина) Трофимовна

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Место рождения

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1892

Дата смерти

08.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Муравьев Трофим

Мать: Муравьева Евдокия

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1915

Сын: Погудин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1920

Сын: Погудин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.10.1923

Сын: Погудин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.02.1926

Дочь: Погудина Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1928

Дочь: Панина Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1930

Дочь: Фёдорова Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1933

Дочь: Кудрявцева Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Погудин Тимофей Яковлевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погудин Тимофей Яковлевич

Смерть
08.02.1972
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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