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Погудин Василий Тимофеевич

Место рождения

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.10.1923

Дата смерти

04.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923

Отец: Погудин Тимофей Яковлевич

Мать: Погудина Анна (Акулина) Трофимовна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.05.1951

Дочь: Погудина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.01.1953

Дочь: Кастрикина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Соловьева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1956

Дочь: Захарова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1965

Дочь: Теплоухова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погудина Анна Ильинична

Смерть
04.10.1979
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика