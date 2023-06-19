Погудин Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1923
Дата смерти04.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923
Рождение ребёнка
19.05.1951
Дочь: Погудина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
08.01.1953
Дочь: Кастрикина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Соловьева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
07.05.1956
Дочь: Захарова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
?.11.1965
Дочь: Теплоухова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Погудина Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погудина Анна Ильинична
Смерть
04.10.1979
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика