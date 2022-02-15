Фёдорова (Погудина) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдорова (Погудина) Мария Тимофеевна

Фёдорова (Погудина) Мария Тимофеевна

avatar

Место рождения

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.09.1930

Дата смерти

15.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930

Отец: Погудин Тимофей Яковлевич

Мать: Погудина Анна (Акулина) Трофимовна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.07.1957

Муж: Фёдоров Василий Александрович

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.06.1959

Дочь: Веретенникова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1966

Дочь: Фёдорова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.02.2022
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close