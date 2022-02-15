Фёдорова (Погудина) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1930
Дата смерти15.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930
Бракосочетание
03.07.1957
Рождение ребёнка
07.06.1959
Дочь: Веретенникова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович
Рождение ребёнка
22.01.1966
Дочь: Фёдорова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Фёдоров Василий Александрович
Смерть
15.02.2022