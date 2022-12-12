Муравьев Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Трофим

Муравьев Трофим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Муравьев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Муравьева Евдокия

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Погудина Анна (Акулина) Трофимовна

Мать ребёнка: Муравьева Евдокия

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close