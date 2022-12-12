Панина (Погудина) Лидия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Погудина) Лидия Тимофеевна

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Место рождения

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.03.1928

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928

Отец: Погудин Тимофей Яковлевич

Мать: Погудина Анна (Акулина) Трофимовна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Панин Игнатий

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Панин Игнатий

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Любовь Игнатьевна

Отец ребёнка: Панин Игнатий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погудина Галина Игнатьевна

Отец ребёнка: Панин Игнатий

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
2013
Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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