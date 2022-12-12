Панина (Погудина) Лидия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1928
Дата смерти2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Любовь Игнатьевна
Отец ребёнка: Панин Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Галина Игнатьевна
Отец ребёнка: Панин Игнатий
Смерть
2013
Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика