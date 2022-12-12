Погудин Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения?.10.1915
Дата смерти1997
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Яковлевна
Смерть
1997