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Погудин Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.10.1915

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1915

Отец: Погудин Тимофей Яковлевич

Мать: Погудина Анна (Акулина) Трофимовна

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Марфа Яковлевна

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Яковлевна

Смерть
1997
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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