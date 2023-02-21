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Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погудин Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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