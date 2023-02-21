Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погудин Михаил Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика