Муравьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Муравьев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Муравьев Трофим

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Погудина Анна (Акулина) Трофимовна

Отец ребёнка: Муравьев Трофим

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Егор Трофимович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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