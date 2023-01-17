Муравьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Муравьев Трофим
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Погудина Анна (Акулина) Трофимовна
Отец ребёнка: Муравьев Трофим
Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно