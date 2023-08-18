Багрецов Иван Поликарпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Багрецова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Багрецов Евдоким Иванович
Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева
Смерть
1815