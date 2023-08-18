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Багрецов Иван Поликарпович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Багрецов Поликарп Андреевич

Мать: Багрецова Агафья Гавриловна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Багрецова Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Багрецов Тихон Иванович

Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Багрецов Назар Иванович

Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Багрецов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Багрецов Иван Иванович

Мать ребёнка: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1815
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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