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Багрецов Поликарп Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

13.02.1785

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Багрецов Андрей Андреевич

Мать: Багрецова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Багрецов Яков Поликарпович

Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Багрецов Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Багрецов Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Багрецова Ирина Поликарповна

Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Щербинина (Багрецова) Параскева Поликарповна

Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна

Смерть
13.02.1785
Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

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