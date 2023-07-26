Багрецов Поликарп Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти13.02.1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Багрецов Андрей Андреевич
Мать: Багрецова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Сын: Багрецов Яков Поликарпович
Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Багрецов Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Багрецов Петр Поликарпович
Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Багрецова Ирина Поликарповна
Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Щербинина (Багрецова) Параскева Поликарповна
Мать ребёнка: Багрецова Агафья Гавриловна
Смерть
13.02.1785