(Багрецова) Параскева Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Багрецова) Параскева Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Пол

Женский

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Багрецов Поликарп Андреевич

Мать: Багрецова Агафья Гавриловна