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(Багрецова) Параскева Поликарповна
(Багрецова) Параскева Поликарповна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1774
Пол
Женский
Отец
Багрецов Поликарп Андреевич
Около 1713 г.р.
Мать
Багрецова (Багрецова) Агафья Гавриловна
Около 1713 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец:
Багрецов Поликарп Андреевич
Мать:
Багрецова Агафья Гавриловна
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