Багрецова Агафья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти15.02.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Сын: Багрецов Яков Поликарпович
Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Багрецов Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Багрецов Петр Поликарпович
Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Багрецова Ирина Поликарповна
Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Щербинина (Багрецова) Параскева Поликарповна
Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич
Смерть
15.02.1791