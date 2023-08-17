Багрецова Агафья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагрецова Агафья Гавриловна

Багрецова Агафья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

15.02.1791

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Поликарп Андреевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Багрецов Яков Поликарпович

Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Багрецов Иван Поликарпович

Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Багрецов Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Багрецова Ирина Поликарповна

Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Щербинина (Багрецова) Параскева Поликарповна

Отец ребёнка: Багрецов Поликарп Андреевич

Смерть
15.02.1791

Мы используем куки для улучшения работы сайта.