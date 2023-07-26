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Багрецов Петр Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Багрецов Поликарп Андреевич

Мать: Багрецова Агафья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Человечкова (Багрецова) Стефанида Петровна

Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Багрецов Артемий (Артамон) Петрович

Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Багрецов Емельян Петрович

Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Багрецов Евстафей (Стафей) Петрович

Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Галаминина (Багрецова) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Рождение ребёнка
01.01.1776

Сын: Багрецов Василий Петрович

Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Смерть
1815

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