Багрецов Петр Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Человечкова (Багрецова) Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Багрецов Артемий (Артамон) Петрович
Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Багрецов Емельян Петрович
Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Багрецов Евстафей (Стафей) Петрович
Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Галаминина (Багрецова) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна
Рождение ребёнка
01.01.1776
Сын: Багрецов Василий Петрович
Мать ребёнка: Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна
Смерть
1815