Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Человечкова Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Багрецов Артемий (Артамон) Петрович
Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Багрецов Емельян Петрович
Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Багрецов Евстафей (Стафей) Петрович
Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Галаминина Марфа Петровна
Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович
Рождение ребёнка
01.01.1776
Сын: Багрецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно