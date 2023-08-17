Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецова (Юдина) Татьяна Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Человечкова Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Багрецов Артемий (Артамон) Петрович

Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Багрецов Емельян Петрович

Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Багрецов Евстафей (Стафей) Петрович

Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Галаминина Марфа Петровна

Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович

Рождение ребёнка
01.01.1776

Сын: Багрецов Василий Петрович

Отец ребёнка: Багрецов Петр Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Петр Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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