Багрецов Евстафей (Стафей) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагрецов Евстафей (Стафей) Петрович

Багрецов Евстафей (Стафей) Петрович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Багрецов Петр Поликарпович

Мать: Багрецова Татьяна Ульяновна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Багрецова Авдотья Евстафьевна

Мать ребёнка: Багрецова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
05.12.1796

Сын: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич

Мать ребёнка: Багрецова Марфа Сергеевна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 21.08.1801

Дочь: Багрецова Василиса (Васса) Стафеевна

Мать ребёнка: Багрецова Марфа Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Марфа Сергеевна

Смерть
1803
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close