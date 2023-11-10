Багрецов Евстафей (Стафей) Петрович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Багрецова Авдотья Евстафьевна
Мать ребёнка: Багрецова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
05.12.1796
Сын: Багрецов Севелий (Савва) Евстафьевич
Мать ребёнка: Багрецова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 21.08.1801
Дочь: Багрецова Василиса (Васса) Стафеевна
Мать ребёнка: Багрецова Марфа Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1803