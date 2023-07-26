Багрецов Тихон Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1787
Дочь: Багрецова Авдотья (Евдокия) Тихоновна
Мать ребёнка: Багрецова (Дудина) Авдотья Макаровна
Рождение ребёнка
24.06.1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1792
Мать ребёнка: Багрецова (Дудина) Авдотья Макаровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Багрецов Никита Тихонович
Мать ребёнка: Багрецова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
07.07.1802
Сын: Багрецов Гаврила Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Багрецов Терентий Тихонович
Мать ребёнка: Багрецова (Дудина) Авдотья Макаровна