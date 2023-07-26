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Багрецов Тихон Иванович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1762

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Багрецов Иван Поликарпович

Мать: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Агафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова (Дудина) Авдотья Макаровна

Рождение ребёнка
04.08.1787

Дочь: Багрецова Авдотья (Евдокия) Тихоновна

Мать ребёнка: Багрецова (Дудина) Авдотья Макаровна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.06.1791

Сын: Багрецов Иван Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1792

Сын: Багрецов Ефим Тихонович

Мать ребёнка: Багрецова (Дудина) Авдотья Макаровна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Багрецов Никита Тихонович

Мать ребёнка: Багрецова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
07.07.1802

Сын: Багрецов Гаврила Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Багрецов Терентий Тихонович

Мать ребёнка: Багрецова (Дудина) Авдотья Макаровна

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