(Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Багрецова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Багрецов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Багрецов Назар Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Багрецов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Багрецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Иван Поликарпович

Смерть
1788