(Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Багрецова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Багрецов Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Багрецов Иван Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788