Багрецов Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1791
Рождение ребёнка
30.12.1793
Дочь: Багрецова Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Рождение ребёнка
13.03.1796
Сын: Багрецов Никифор Евдокимович
Мать ребёнка: Багрецова (Коростина) Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Багрецова Марина Евдокимовна
Мать ребёнка: Багрецова (Коростина) Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Багрецов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Багрецова (Коростина) Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Багрецова Исенья (Ксения) Евдокимовна
Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Багрецов Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Багрецов Семен Евдокимович
Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Багрецов Осип Евдокимович
Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна
Смерть
1843