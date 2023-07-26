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Багрецов Евдоким Иванович

Место рождения

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Багрецов Иван Поликарпович

Мать: (Багрецова) Авдотья (Евдокия) Игнатьева

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Бракосочетание
12.02.1791

Жена: Багрецова (Коростина) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1793

Дочь: Багрецова Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Рождение ребёнка
13.03.1796

Сын: Багрецов Никифор Евдокимович

Мать ребёнка: Багрецова (Коростина) Агрипина Ивановна

Скоблино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Багрецова Марина Евдокимовна

Мать ребёнка: Багрецова (Коростина) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Багрецов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Багрецова (Коростина) Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Багрецова Исенья (Ксения) Евдокимовна

Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Багрецов Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Багрецов Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Багрецов Осип Евдокимович

Мать ребёнка: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Смерть
1843

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