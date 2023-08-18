Багрецов Осип Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Призыв на военную службу
1845
Счет родившихся №101 (жен. пола) 07.07.1862 Имя родившегося - Ольга. Родители –деревни Скоблиной крестьянин Николай Козьмин Багряцов и законная жена его Стефанида Иванова. Оба православные. Восприемни... Показать все
Смерть
Неизвестно