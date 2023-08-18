Багрецов Осип Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрецов Осип Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Багрецов Евдоким Иванович

Мать: Багрецова Авдотья (Евдокия) Яковлевна

Призыв на военную службу
1845
Счет родившихся №101 (жен. пола) 07.07.1862 Имя родившегося - Ольга. Родители –деревни Скоблиной крестьянин Николай Козьмин Багряцов и законная жена его Стефанида Иванова. Оба православные. Восприемни... Показать все
Смерть
Неизвестно

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